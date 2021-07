Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Firmeneinbruch an Textilstraße

Gescher (ots)

Erst haben Unbekannte in Gescher ein Loch in einen Metallzaun eines Betriebes geschnitten. Dann brachen sie in eine Lagerhalle an der Textilstraße ein. Aus dem Inneren entwendeten die Täter Messer, ein Ladekabel sowie ein Mobilteil einer Telefonanlage. Ob sie weitere Beute machten, ist unklar. Zu dem Geschehen kam es zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: (02561) 9260.

