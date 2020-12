Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Gartenlaube in Nordstadt: Brandursache noch unklar

KasselKassel (ots)

Kassel-Nord:

Am Samstagmorgen brannte es gegen 09:40 Uhr auf dem Gelände eines Kleingartenvereins an der Straße "Schwarzer Stein". Wie sich später herausstellte, war dort eine Gartenlaube durch das Feuer vollständig zerstört worden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der vor Ort eingesetzten Polizisten des Reviers Nord auf 5.000 Euro. Personen kamen durch den Brand der Holzhütte nicht zu Schaden. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Lauben verhindert werden. Bei den bisherigen Ermittlungen an der Brandstelle haben sich keine konkreten Hinweise darauf ergeben, was genau das Feuer verursacht hatte. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell