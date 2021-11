Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach unklarem Unfallgeschehen wendet sich Polizei an Bevölkerung

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Die Polizei Osterholz bittet um Hinweise in einem noch unklaren, möglichen Unfallgeschehen. Nach ersten Informationen soll es am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr im Oldenbütteler Weg zu einem möglichen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen sein. Eine 69-jährige Frau sei demnach mit einem Skoda im Oldenbütteler Weg unterwegs gewesen und auf unbekannte Weise mit einer Person kollidiert. Nachdem der Polizei am Mittwochvormittag der Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Freißenbüttel und dem Bahnhof Oldenbüttel angezeigt wurde, suchen die Beamten sowohl ein mögliches Unfallopfer, als auch mögliche Zeugen, die mit ihrem Pkw am frühen Abend im Oldenbütteler Weg unterwegs waren und Angaben zu dem Geschehen machen können. Die Beamtinnen und Beamten bitten unter 04791/3070 um Kontaktaufnahme.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell