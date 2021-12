Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Einbruchversuche/ Metalldieb

Iserlohn (ots)

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr versuchten zwei unbekannte Personen, mit einem Stein die Scheibe eines Hauses an der Nordstraße einzuschlagen, um in Geschäftsräume einzudringen. Zeugen beobachteten die Täter. Als es ihnen nicht gelang, die Scheibe zu öffnen, gingen beide über die Viktoriastraße in Richtung Gartenstraße davon. Unbekannte versuchten zwischen Freitag- und Mittwochmorgen, die Eingangstür eines Kosmetikstudios am Nordengraben aufzubrechen.

Erfolgreich waren Einbrecher hingegen zwischen Mittwochabend, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr, an einem Gebäude an der Trift. Auch dort wurde eine Scheibe eingeschlagen. Anschließend hebelten die Täter in dem Bürogebäude mehrere Türen auf und durchsuchten Schränke und rissen Inhalte heraus. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zur möglichen Beute gemacht werden.

Am Dienstag zwischen 9 und 12.15 Uhr wurde im Kaufland-Parkhaus versucht, in ein Auto einzubrechen. Als der Fahrer zurückkehrte, stellte er Aufbruchspuren an beiden hinteren Türen und dem Türglas fest.

Ein Paar hat am Mittwoch gegen 14 Uhr eine Brechstange von einer Baustelle im Bereich Lechschotte gestohlen. Sie waren mit einem Sprinter mit Herner Kennzeichen unterwegs. (cris)

