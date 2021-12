Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fußgänger angefahren und geflüchtet: Suche nach dunklem Kleinwagen

Iserlohn (ots)

Ein 54-jähriger Fußgänger wurde heute Morgen an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße/Rahmenstraße angefahren. Der Fahrer eines dunklen Kleinwagens flüchtete. Kurz vor 5.30 Uhr überquerte der Fußgänger auf dem Fußgängerüberweg die Hans-Böckler-Straße. Eine Zeugin beobachtete, wie ein dunkel lackierter Kleinwagen aus dem Gerlingser Weg nach links auf die Hans-Böckler-Straße abbog in Richtung Baarstraße. Der in Richtung Rahmenstraße laufende Fußgänger wurde frontal erfasst und durch die Luft geschleudert. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort und bog nach links in die Hochstraße ab. Die Zeugin leistete Erste Hilfe. Der schwerverletzte Fußgänger wurde vom Rettungsdienst versorgt, ins Krankenhaus gebracht und später in eine andere Klinik verlegt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das beschädigte Fahrzeug, vielleicht auch im Verlauf des späteren Tages, gesehen haben. Nähere Angaben zu Typ oder Farbe liegen nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell