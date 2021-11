Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen) Auffahrunfall nach Bremsmanöver wegen Wildwechsels (10.11.2021)

Rielasingen (ots)

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro an zwei beteiligten Pkw sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch gegen 21.15 Uhr auf der L 222. Eine 21-jährige Ford-Fahrerin war von der B34 kommend in Richtung Rielasingen unterwegs und musste wegen mehrerer Wildschweine, die gerade über die Straße liefen, abbremsen. Die ebenfalls sofort eingeleitete Vollbremsung einer nachfolgenden 37-jährigen Skoda-Fahrerin reichte nicht mehr aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei wurde die 21-Jährige leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

