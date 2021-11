Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brandalarm in Mehrfamilienhaus (10.11.2021)

Konstanz (ots)

Aufgrund eines Brandalarms in einem Wohngebäude sind am Mittwoch gegen 17.15 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Zollernstraße ausgerückt. In dem betroffenen Mehrfamilienhaus hatte ein Bewohner im dritten Stock sein Essen anbrennen lassen. Durch den starken Qualm löste der Rauchmelder aus. Die eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr lüfteten die betroffene Wohnung durch, alle Hausbewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

