Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kühe ausgebüxt

Kleinromstedt (ots)

Am 10.11.2021, gegen 03:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger, dass sich auf der Straße zwischen Kleinromstedt und Isserstedt 2 Kühe auf der Fahnbahn befinden. Sofort eingesetzte Beamte der Polizeiinspektion Apolda konnten vor Ort feststellen, dass sich der Sachverhalt so bestätigte. Telefonisch konnte der Tierhalter erreicht und zum Geschehen befragt werden. Er kümmerte sich in der Folge um das Sichern der ausgebüxten Tiere.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell