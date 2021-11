Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

In der Zeit vom 06.11.2021, 14:00 Uhr bis 09.11.2021, 09:00 Uhr ver- schafften sich unbekannte Täter in Mönchenholzhausen, Erfurter Straße, Zugang zu einer Kellerbox. Hier entwendeten der oder die Täter einen Beutel mit Autoradio und der dazugehörigen Endstufe im Wert von ca. 100 Euro. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf 50 Euro.

