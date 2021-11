Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Gegen 16:50 Uhr befuhren ein VW Transporter und ein Pkw Seat in dieser Reihenfolge den Balsaminenweg mit der Absicht, auf die Berkaer Straße aufzufahren. Ursprünglich wollte der Fahrer des Transporters nach Rechts abbiegen, entschied sich dann aber in Richtung Autobahn zu fahren, setzte zurück und stieß in der weiteren Folge mit dem Heck des Transporters gegen den hinter ihm stehenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell