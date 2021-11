Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 09.11.2021 gegen 20:30 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Mercedes die Marcel-Paul-Straße mit der Absicht, nach Links in die Bonhoefferstraße abzubiegen. Der Fahrer fuhr aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Fahrbahn auf, beachtete aber einen aus Richtung Gartenanlage kom- menden vorfahrtsberechtigten Radfahrer nicht und es kam zur Kollision. Der Radler strauchelte, konnte aber einen Sturz vermeiden. In der weiteren Folge fuhr ihm der Pkw über den linken Fuß und über das Hinter- rad des Fahrrades. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und ambulant im Klinikum behandelt. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

