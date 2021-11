Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Blitzer sabotiert

Jena (ots)

Wie eine Zeugin beobachten konnte, befuhr der ein Pkw Mercedes am Montagmittag die Leipziger Straße in Jena. Auf Höhe des vor Ort befindlichen Radarmessgerätes stoppte der Fahrer und stieg aus. In der weiteren Folge besprühte der Mann die Linse des Messgerätes mit weißer Farbe, sodass es nicht mehr funktionsfähig war. Im Anschluss entfernte der Unbekannte sich mit seinem Fahrzeug zügig in Richtung Stadtzentrum. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell