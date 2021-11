LPI-J: Eigentümer gesucht

Landespolizeiinspektion Jena

Am Samstag, 06.11.2021, gegen 11:45 Uhr, wurde nach einem Bürgerhinweis der abgebildete Fahrradrahmen unbekannter Marke in der in der Kastanienstraße in Jena sichergestellt.

Beim Auffinden waren zwei Fahrradrahmen mit einem Draht verbunden. Einer der Fahrradrahmen konnte einer zurückliegenden Straftat zugeordnet und dem Besitzer wieder übergeben werden. Bei dem zweiten Rahmen handelt es sich offensichtlich um ein E-Bike Rahmen.

Wer erkennt den Rahmen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

