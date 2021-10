Polizei Hamburg

POL-HH: 211022-4. Verhaftung eines mutmaßlichen Serien-Fahrraddiebes - mit Kleinkind auf Diebestour in Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeiten: Februar 2021 bis September 2021 Tatorte: Stadteile im Bezirk Eimsbüttel und Hamburg-Altona

Beamte des Polizeikommissariats 23 (PK 23) vollstreckten am Mittwoch einen Haftbefehl gegen einen 44-jährigen Marokkaner. Umfangreiche Ermittlungen des Einbruchsdezernats der Region Eimsbüttel (LKA 132) hatten auf die Spur des mutmaßlichen Serien-Fahrraddiebes geführt. Der Mann wurde der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Mitte des Jahres war es im Bezirk Eimsbüttel vermehrt zu Keller- bzw. Schuppenaufbrüchen sowie zu Fahrraddiebstählen gekommen. Unter anderem war im Mai aus einem verschlossenen Schuppen in der Fruchtallee ein Fahrrad entwendet worden. Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl war es einen Monat später im Basselweg gekommen. Hier war zuvor ein Keller aufgebrochen worden.

In der Schwenckestraße war es im August zu insgesamt drei Aufbrüchen von Kellerverschlägen gekommen. Ein aus einem Verschlag entwendetes Damenrad war anschließend vom Dieb selbst im Heußweg günstig an eine Frau verkauft worden.

In einem weiteren Fall im August wurde ein in einem Hinterhof der Methfesselstraße befindliches hochwertiges Fahrrad entwendet. Hierzu wurde das angeschlossene Vorderrad mit dem eines in der Sillemstraße abgestellten Fahrrades gleicher Größe ausgetauscht. Das dadurch entwendete Fahrrad wurde anschließend im Partiusweg an einen Mann veräußert.

Nochmals in der Schwenkestraße kam es zum Aufbruch von zwei Kellerverschlägen. Ein daraus entwendetes Fahrrad war unweit des Tatortes bereits einer Passantin günstig zum Kauf angeboten worden.

Zudem kam es in der Fettstraße zum Diebstahl zweier Kinderfahrräder aus einem Treppenhaus und in einem Hinterhof der Rellinger Straße zum Diebstahl eines angeschlossenen Fahrrades.

Beamte des Einbruchsdezernats (LKA 132) übernahmen die Ermittlungen in allen Fällen und kamen einem 44-jährigen Marokkaner auf die Spur.

Noch während der andauernden Ermittlungen erhielten die Beamten ein beweiskräftiges, bereits Anfang des Jahres aufgenommenes Video, auf dem der 44-Jährige mit einem Kleinkind auf den Schultern ein Mehrfamilienhaus im Böhmersweg betritt und dieses kurz danach mit einem Laufrad und einem Fahrrad wieder verlässt. Wie sich herausstellte, stammten beide Räder aus einem aufgebrochenen Keller.

Zuletzt soll der 44-Jährige in der Eduardstraße aus dem Keller eines 81-Jährigen ein Fahrrad entwendet und bereits vor dem Haus einer Frau zum Kauf angeboten haben. Die Frau lehnte das Angebot ab. Der Tatverdächtige soll die Frau anschließend dazu gebracht haben, ihm ihr eigenes Fahrrad kurzfristig zu überlassen. Als er nicht absprachegemäß damit zurückkam, erstattete sie eine Anzeige. Das Fahrrad des 81-Jährigen hatte er zurückgelassen.

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse, nach denen der 44-Jährige für sieben Taten dringend tatverdächtig ist, erließ das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl.

Beamte des Polizeikommissariats 23 (PK 23) vollstreckten diesen am vergangenen Mittwoch und führten den 44-Jährigen der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zu.

Die Ermittlungen, insbesondere die Zuordnung eventueller weiterer Taten sowie die Auswertung der Beweismittel, dauern an.

Ri.

