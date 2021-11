Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte Täter begaben sich in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Neustädter Straße in Kahla. Hier entwendeten die Langfinger aus einem der Keller ein E-Bike im Wert von ca. 1.500,- Euro. Die 40-jährige Eigentümerin bemerkte das Fehlen ihres Gefährts am Montagmorgen.

