Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu eilig unterwegs

Jena (ots)

In Eile war Montagmorgen scheinbar ein 80 jähriger Mann in Jena Lobeda. Kurz nach halb 8 wollte dieser zügig eine bereits herannahende Straßenbahn erreichen. Hierfür musste er die Erlanger Allee queren. Zei5tgleich befand sich ein Pkw Suzuki auf der Straße. Die 55-jährige Fahrerin fuhr stadtauswärts und wollte nach links in die Richard-Sorge-Straße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Mann beim Überqueren der Straße den Pkw und stieß gegen das Heck des Fahrzeuges. Infolge dessen kam er zu Fall und zog sich mehrere Presslungen zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus.

