Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gasstation besprüht

Jena (ots)

Wie am Montagvormittag festgestellt werden musste, ließen sich "Künstler" an einer Gasstation am Wenigenjenaer Ufer aus. Mittels neonroter Lackfarbe sprühten Unbekannte die Zahlenreihenfolge "1312" sowie unleserliche Sprüche an das Stationshäuschen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

