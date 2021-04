Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Autowerkstatt in Hamburg Barmbek - Feuerwehr Hamburg gibt 2. Alarm

Hamburg (ots)

Hamburg Barmbek, Feuer zwei Löschzüge, 30.04.2021, 13:21 Uhr, Weidestraße

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Hamburg in die Weidestraße im Hamburger Stadtteil Barmbek gerufen. Über den Notruf 112 wurde gemeldet, dass in einer Autowerkstatt Qualm zu sehen sei. Durch die Rettungsleitstelle wurde der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Barmbek alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, kam ihnen dichter schwarzer Brandrauch aus einem Werkstatttor entgegen. In der Werkstatthalle stand ein VW-Bus T3 in Vollbrand. Da zu diesem Zeitpunkt eine Brandausbreitung in die Nebenhalle und das Obergeschoss nicht ausgeschlossen werden konnte, erhöhte der Zugführer die Alarmstufe auf "Feuer - 2. Alarm" und forderte weitere Kräfte nach. Zwei Männer, die mit Handfeuerlöschern eine Brandbekämpfung versucht hatten, mussten durch Notfallsanitäter versorgt werden. Einer wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasinhalation in ein Krankenhaus befördert. Durch mehrere Trupps unter Atemschutz wurden zwei C-Rohre zur Brandbekämpfung vorgenommen. Das brennende Fahrzeug konnte gelöscht und eine Brandausbreitung in eine Halle, in der mehrere Oldtimer standen, verhindert werden. Die Gasflasche eines Schweißgerätes war durch die starke Wärmestrahlung beschädigt worden, diese konnte in einer Wasserlache im Freien gesichert werden und kontrolliert abblasen. Nach gut einer Stunde konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten weitere 60 Minuten an. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Hamburg war mit 12 Fahrzeugen und 40 Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren vor Ort im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell