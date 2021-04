Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht brennende Wohnung in Hamburg Rahlstedt, ein Mann wurde verletzt.

Hamburg (ots)

Hamburg Rahlstedt, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, 27.04.2021, 00:58 Uhr, Rahlstedter Straße

In der Nacht zu Dienstag wurde die Feuerwehr Hamburg in die Rahlstedter Straße gerufen. Über den Notruf 112 wurde mitgeteilt, dass in einer Wohnung im 1. Obergschoss eines Mehrfamilienhauses Feuerschein zu sehen sei und dass sich wohl eine Person noch in der Wohnung befände. Durch die Rettungsleitstelle wurde sofort die Alarmstufe "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" ausgelöst, der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Wandsbek und die Freiwilligen Feuerwehren Rahlstedt und Oldenfelde zu der Adresse alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drang ihnen dichter Brandrauch aus der Wohnung entgegen. Zwei Personen hatten sich bereits aus der Gefahr in Sicherheit gebracht. Ein Trupp drang unter Atemschutz mit einem C-Rohr in die Brandwohnung vor und konnte das Feuer löschen. Es war eine Couch aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Bewohner der Brandwohnung wurde mit einem Rettungswagen nach rettungsdienstlicher Versorgung mit dem Verdacht auf eine Rauchgasinhalation in ein Krankenhaus befördert. Ein weiterer Bewohner aus dem Haus wurde unverletzt durch Rettungsdienstkräfte betreut. Die Brandwohnung wurde stromlos geschaltet und die umliegenden Wohnungen in dem Haus auf eine mögliche Rauch- und Brandausbreitung kontrolliert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Der Einsatz der Feuerwehr Hamburg, die mit 10 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort war, dauerte 2 Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell