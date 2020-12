Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Vorfahrt missachtet

AchernAchern (ots)

Zu einem Unfall am westlichen Kreisverkehr an der Autobahnausfahrt Achern, kam es am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr, da eine 65-Jährige die Vorfahrt einer auf der äußeren Fahrspur des Kreisverkehrs fahrenden 24-Jährigen missachtete. Die Unfallverursacherin befuhr die L87 von Achern kommend, in Richtung Rheinau, als es zum Zusammenstoß kam. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

