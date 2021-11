Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

Am 09.11.2021 gegen 19:10 Uhr stellte der später Geschädigte sein E-Bike auf dem Gelände der Bibliothek der Bauhaus-Uni in der Schützengasse ab und sicherte dieses mit einem Gliederschloß an einem fest montierten Fahrradständer. Gegen 22:40 Uhr stellte er fest, daß das Rad entwendet wurde. Der oder die Täter zerstörten das Schloß mittels einer Metallstange, welche als Hebelwerkzeug genutzt wurde. Das E-Bike der Marke "Trek", ein Mountainbike, hat einen Wert von 4.000 Euro. Der Wert des Gliederschlosses beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise zum Täter liegen derzeit noch nicht vor.

