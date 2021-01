Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Körperverletzung im Lidl- Zeugen gesucht

Bad EssenBad Essen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung, die sich am Samstagmittag im Lidl Markt an der Gartenstraße ereignete. Ein 25jähriger Mann aus Bad Essen befand sich gegen 11.25 Uhr zum Bezahlen der Ware an einer Kasse und zettelte dabei einen Streit mit der Angestellten an. Dabei schlug er plötzlich unter dem Hygieneschutz aus Plexiglas hindurch und traf die Kassierin im Gesicht. Die alarmierte Polizei stellte schließlich die Personalien des Täters fest und erteilte einen Platzverweis. Wer den Vorfall an der Kasse beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Bohmte unter 05471/9710.

