Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht nach Parkplatzrempler

OsnabrückOsnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz der Tagesbildungsstätte Horst-Koesling-Schule an der Ernst-Sievers-Straße kam es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Die unbekannte Person fuhr mit ihrem Fahrzeug zwischen 7 Uhr und 8 Uhr gegen einen weißen VW Polo und kümmerte sich in der Folge nicht um die Schadensregulierung. Hinweise bitte an den Unfalldienst der Polizei unter 0541/327-2215.

