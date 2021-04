Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrer einer schwarzen Sattelzugmaschine gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer einer schwarzen Sattelzugmaschine, der am Mittwoch, 14.4.2021, 15.55 Uhr die Walstedder Straße, Höhe Hausnummer 61 aus Richtung Ahlen kommend befuhr. Der Unbekannte geriet mit seiner Sattelzugmaschine auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich gegen einen in entgegengesetzter Richtung fahrenden grauen VW Tiguan. Trotz des erheblichen Sachschaden an dem Auto fuhr der Lkw-Fahrer weiter. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher sowie der Sattelzugmaschine ohne Auflieger machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

