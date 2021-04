Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Frontscheinwerfer und mehr gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Mittwoch, 14.4.2021 von zwei Autos der Marke BMW Frontscheinwerfer, die Frontstoßfänger sowie die Innenraumelektronik. Die Pkw standen auf dem Gelände eines Autohauses an der Sassenberger Straße in Warendorf. Um in den Innenraum der Autos zu gelangen, schlugen der oder die Täter Scheiben ein. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

