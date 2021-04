Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Auf Parkplatz Range Rover beschädigt

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, 13.4.2021, zwischen 8.00 Uhr und 14.00 Uhr einen grauen Range Rover, der auf dem Parkplatz eines Baumarkts an der Hohe Straße in Oelde stand. Der Schaden im Frontbereich des Autos könnte durch ein anderes Fahrzeug oder Ladung verursacht worden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

