Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht im Weinberg

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Auf einem betonierten Feldweg in Verlängerung der Straße Am Geisberg in Pleisweiler kam es am Freitagabend gegen 23:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut einem Zeugen hätte ein dunkler SUV den Feldweg mit hohe Geschwindigkeit befahren, kurz darauf habe es geknallt. Vor Ort konnte ein beschädigter Wingertspfosten festgestellt werden. Dieser wurde vermutlich durch den unbekannten Fahrer mit dem Fahrzeug angefahren, als dieser in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Danach wäre der Pkw einfach weitergefahren. Zeugen, die in Pleisweiler-Oberhofen oder Umgebung Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

PK Pilger



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



