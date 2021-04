Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Ein Leichtverletzter bei Alleinunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten ereignete sich am Dienstag, den 13.04.2021, um 21.05 Uhr, in der Bauerschaft Ostbevern-Brock. Ein 20-jähriger Ostbeveraner befuhr dort mit seinem Opel Corsa eine unbenannte Straße aus Richtung Loburg kommend. Im Verlauf einer Linkskurve kam der 20-Jährige ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Pkw in den Straßengraben. Der 18-jährige Beifahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide Beteiligte zur Untersuchung in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.

