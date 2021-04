Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Erhebliche technische Mängel - Zulassungsbescheinigung und Kennzeichen sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.4.2021 überprüfte die Polizei gegen 17.00 Uhr einen Klein-Lkw auf der Neubeckumer Straße in Beckum. Da der Autotransporter eines 56-Jährigen aus Loffenau auf dem ersten Blick bereits erhebliche Mängel aufwies, wurde das Fahrzeug in einer nahe gelegenen Werkstatt weiter überprüft. Neben einer unzureichenden Bremsleistung, durchgerosteten tragenden Teilen und einem mit Draht befestigen Auspufftopf mit fehlendem Endrohr, stellten die Einsatzkräfte noch weitere technische Mängel fest. Daraufhin legten sie den Transporter, auf dem sich ein hochwertiges Auto befand, still und stellten die Zulassungsbescheinigung sowie Kennzeichen sicher.

