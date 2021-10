Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Diebstahl aus PKW

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Abend, zwischen 17:30 Uhr - 18:00 Uhr, parkte eine 78-Jährige auf einem Supermarktparkplatz in der Neustadter Straße. Nach dem Einkauf verstaute die Dame ihre Einkäufe und Handtasche im unverschlossenen Fahrzeug und brachte den Einkaufswagen weg. In dieser Zeit entwendete ein unbekannter Täter die EC-Karte aus der Handtasche. Etwa 30 Minuten danach wurde eine Abbuchung im unteren vierstelligen Betrag vom Konto der Frau getätigt. Den Einkauf bezahlte die 78-Jährige mit ihrer EC-Karte. Ob beim Bezahlen möglicherweise die PIN-Nummer ausgespäht wurde, ist nicht bekannt. Die Polizei rät: Lassen Sie nie Handtaschen, Handys, Geldbörsen oder andere Wertgegenstände im Fahrzeug liegen! Denken Sie immer daran, auch der Kofferraum ist kein Tresor! Verschließen Sie immer Ihr Fahrzeug, auch wenn Sie dieses nur kurzzeitig verlassen.

