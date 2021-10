Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Diebstahl von Katalysatoren

Speyer (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen dem 27.09. und dem 01.10.2021 die Katalysatoren zweier Pkw, die im Eselsdamm bzw. in der Fritz-Ober-Straße geparkt standen. Die beiden Besitzer der Fahrzeuge wurden durch ungewöhnlich laute Fahrgeräusche darauf aufmerksam. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

