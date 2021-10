Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radkappen entwendet - Zeugen gesucht

Maxdorf (ots)

In der Zeit vom 29.09. 18:00 Uhr bis 01.10.2021 14:00 Uhr stand der VW Passat des Geschädigten auf dem Parkplatz des Penny in Maxdorf. Vermutlich während der Dunkelheit wurden zwei Radkappen der Alufelgen entwendet, zudem wurde an einer Radkappe das VW-Emblem entfernt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

