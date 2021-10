Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: geparktes Auto verkratzt - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Maxdorf (ots)

In der Zeit vom 04.10. auf 05.10.2021, 19:00 - 09:00 Uhr verkratzte ein unbekannter Täter den geparkten schwarzen Mercedes 4Matic in der Limburgstraße, Bereich Einmündung Donnersbergstraße in Maxdorf. Der PKW wurde mit einem Schlüssel oder einem anderen spitzen Gegenstand von hinten nach vorne über die komplette Beifahrerseite mit einer dicken Linie verkratzt. Der Schaden wird auf ca. 5000EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell