Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - B10 - Durchfahrtsverbot überwacht

Annweiler (ots)

Drei Verstöße gegen das Durchfahrtsverblot für LKW über 7.5 t im Bereich der B10 bei Annweiler ahndeten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau am Freitagmorgen zwischen 3 und 04.30 Uhr. Die Beamten hatten in dem Zeitraum insgesamt fünf Fahrzeuge kontrolliert, eine entsprechende Vorselektion der Fahrzeuge an Hand der Ortskennungen wurde durchgeführt. Den Fahrern droht nun ein Bußgeld.

