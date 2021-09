Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Erneut Schockanrufe von falschen Polizeibeamten

Bild-Infos

Download

Hainfeld (ots)

In Hainfeld erhielten gestern Mittag (09.09.2021) eine 73 und 81 Jahre alte Frau einen sogenannten "Schockanruf" von falschen Polizeibeamten. In den Telefonaten wurde ihnen mitgeteilt, dass ihre Enkel schuldhaft einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten. Anschließend meldete sich eine weibliche Stimme, die sich als die Enkelin ausgab. Tränenreich gab die Ganovin an, dass sie dringend Bargeld benötigen würde. In einem Fall erklärte die Frau, dass sie die Polizei aufsuchen werde. Im anderen Fall beendete die Angerufene das Telefonat, weil sie keine Enkeltochter hatte. In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei warnt: Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei wird niemanden um Geldbeträge bitten. Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Zudem sollte niemals Geld an Unbekannte ausgehändigt werden. Und Angehörige oder nahestehende Personen sollten unbedingt mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell