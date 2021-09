Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In Gemeindehaus eingebrochen

Herxheim-Hayna (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 09.09.21, 10:00 Uhr und Freitag, 10.09.21, 08:30 Uhr, hebelten bislang Unbekannte ein Fenster auf der Gebäuderückseite des Gemeindehauses in der Haynaer Hauptstraße auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Hier wurde eine Tür beschädigt und aufgehebelt, wodurch Sachschaden entstand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Schaden beläuft sich jedoch auf etwa 1.500 Euro. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de

