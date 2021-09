Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer tödlich verletzt

Vorderweidenthal

Am 09.09.21, gegen 15:40 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 493, zwischen dem Wild- und Wanderpark und der Einmündung zur K 11, tödlich verletzt. Der 62-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis SÜW befuhr die L 493 von Vorderweidenthal in Richtung Silz. Der 86-jährige Fahrer eines Pkw Opel Astra befuhr die L 493 in Richtung Gegenrichtung. Im Ausgang einer scharfen Rechtskurve kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er noch auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landau, ein Gutachter beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 493 vollgesperrt und der Verkehr in beide Fahrtrichtungen durch die Straßenmeisterei Annweiler abgeleitet.

