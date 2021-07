Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zusammenstoß von Motorrad- und Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

Heute kam es um 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten an der Hegestraße. Eine 55-jährige Fahrradfahrerin aus Bottrop fuhr auf dem Gehweg der Hegestraße in Richtung Bottroper Straße. Ca. 200m nach der A 31 wechselte sie auf die Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 22-jähriger Gladbecker mit seinem Motorrad auf der Fahrbahn in die gleiche Richtung. Auf der Fahrbahn kolliderten bei Fahrer und zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte transportierten sie in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell