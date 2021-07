Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall im Einmündungsbereich - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Gegen 8 Uhr des heutigen Morgens fuhr eine 26-jährige Marlerin mit ihrem Auto auf der Bachstraße in Richtung Heyerhoffstraße. An der Einmündung wollte sie nach rechts abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 58-jähriger Marler mit seinem Pedelec auf dem südlichen Radweg der Heyerhoffstraße in Richtung Lipper Weg. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer verletzte sich leicht. Am Fahrrad konnte ein leichter Sachschaden festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell