Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Gartenmöbel gerieten in Brand

Recklinghausen (ots)

An der Von-Bruchhausen-Straße gerieten am Dienstagnachmittag Gartenmöbel in Brand. Die Gegenstände standen auf einem Balkon (Hochparterre). Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist kein Gebäudeschaden entstanden. Personen wurde nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Zur Absicherung der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Kreuzung Von-Bruchhausen-Straße / Tiefer Pfad.

