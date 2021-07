Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein unbekannter Motorradfahrer in Höhe der Einmündung Blitzkuhlenstraße/Maybachstraße gegen das Fahrrad einer 89-Jährigen aus Recklinghausen. Die Frau schob ihr Fahrrad an einer Ampel über die Straße. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Motorradfahrer flüchtete von der Unfallstelle. An dem Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. Von dem Motorradfahrer konnte lediglich angegeben werden, dass es sich um einem Mann mit einem gelben Helm handelt. Er soll auf einem "Chopper" unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

