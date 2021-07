Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, hielt ein 51-jähriger Autofahrer aus Hünxe auf der Herzlia-Allee an einer roten Ampel an. Von hier aus wollte er nach links in die Recklinghäuser Straße abbiegen. Als die Ampel auf "grün" wechselte, fuhr eine 29-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen auf das Auto des 51-Jährigen auf. Beide verletzten sich leicht. Bei dem Unfall entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden.

