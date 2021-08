Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendieb/ Versuchter Einbruch

Meinerzhagen (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 26.08.2021, gegen 12.25 Uhr, wurde eine 57-jährige Frau in einem Supermarkt Am Bücking Opfer eines Geldbörsendiebstahls. Die Frau hatte die Geldbörse während des Einkaufs in ihrer Handtasche und stellte an der Kasse beim Bezahlen der Ware fest, dass diese aus der Handtasche gestohlen worden war.

Valbert

In Valbert , Auf der Hardt, versuchten unbekannte Einbrecher am gestrigen Donnerstag, in der Zeit zwischen 5.30 und 16 Uhr, in ein Haus zu gelangen. Der/die Täter versuchten, durch ein rückwärtig gelegenes Fenster ins Haus einzudringen. Das Fenster hielt dem Ansinnen stand und der/die Täter gelangten nicht ins Objekt. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Diebes und/oder den Einbrechern führen, nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell