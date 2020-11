Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiate Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte/ -Bad CannstattStuttgart-Mitte/ -Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte habe im Laufe des Montags (09.11.2020) drei Männer im Alter von 26, 36 und 39 Jahren festgenommen, denen jeweils vorgeworfen wird, Ladendiebstähle begangen und sich gegen das Festhalten von Mitarbeitern gewehrt zu haben. Der 39 Jahre alte Tatverdächtige betrat gegen 16.45 Uhr ein Bekleidungsgeschäft an der Wildunger Straße und entfernte dort die Sicherungen an einem Mantel sowie an einer Jeanshose. Als eine 28 Jahre alte Mitarbeiterin den Mann noch im Geschäft ansprach und ihn bat, seinen Rucksack zu öffnen, drückte er den Arm der Mitarbeiterin zur Seite und flüchtete aus dem Laden. Der 28-Jährigen gelang es gemeinsam mit zwei weiteren Passanten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Der iranische Tatverdächtige soll im Laufe des Dienstags (10.11.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein 26 Jahre alter Mann steht im Verdacht, Lebensmittel und Alkohol in einem Supermarkt an der Karlstraße gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige betrat das Geschäft am Montagabend gegen 21.00 Uhr und soll dort die Ware unter seiner Kleidung versteckt haben. Noch bevor der Mann den Supermarkt mit der unbezahlten Ware verließ, sprach ihn die 37 Jahre alte Filialleiterin an. Sie hielt ihn fest, woraufhin der Tatverdächtige versuchte, die 37-Jährige zu schlagen und sich loszureißen. Mehrere Mitarbeiter kamen der Frau zur Hilfe. Nur gemeinsam gelang es ihnen, den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Bei dem Gerangel erlitt die Filialleiterin leichte Verletzungen. Der bereits polizeibekannte deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt. Gegen 21.50 Uhr kam es im Supermarkt erneut zu einer Festnahme eines mutmaßlichen Ladendiebes. Ein 36-Jähriger entnahm aus der Auslage mehrere Flaschen Alkohol im Gesamtwert von rund 250 Euro und verstaute die Ware in einer mitgebrachten Tragetasche. Als der Tatverdächtige mit den unbezahlten Flaschen an der Kasse vorbeiging, sprach ihn ein 18 Jahre alter Kassierer an und forderte den Tatverdächtigen auf, stehen zu bleiben. Der 36-Jährige ignorierte die Aufforderung und setzte seinen Weg zum Ausgang fort. Der Kassierer stellte sich dem Mann in den Weg, woraufhin es zu einem Gerangel kam und beide zu Boden gingen. Wieder gelang es nur gemeinsam mit mehreren Mitarbeitern, den Mann an seiner Flucht zu hindern und die Polizei zu verständigen. Der 18-Jährige trug durch das Geschehen leichte Verletzungen davon. Der offenbar wohnsitzlose deutsche Tatverdächtige wird ebenfalls im Laufe des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt.

