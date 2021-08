Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Pedelecs bei Einbruch entwendet

Legden (ots)

Ein Pedelec des Herstellers Falter sowie eines der Marke Velo de Ville haben Unbekannte samt eines Fahrradanhängers in Legden entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen brachen sie ein Rolltor einer Werkstatt auf. Zu dem Geschehen in der Bauerschaft Wehr kam es zwischen Samstag vergangener Woche, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 17.00 Uhr. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

