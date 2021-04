Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbrecher nimmt Räder mit

In einem Biberacher Geschäft suchte ein Unbekannter in den vergangenen Tagen nach Beute.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr sah der Zeuge die Spuren des Einbruchs: Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen war ein Unbekannter in der Kolpingstraße. An einem Geschäft brach er die Tür auf und ging ins Innere. Fahrräder und Felgen machte er zu seiner Beute. Dann flüchtete er. Die Polizei hat die Spuren an dem Tatort gesichert. Sie geben den Ermittlern der Biberacher Polizei (07351/4470) erste Hinweise auf den Unbekannten.

