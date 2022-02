Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Pkw beschädigt

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Auffahrunfall an Fußgängerüberweg

Am Dienstagvormittag gegen 09:40 Uhr befuhr ein 58-jähriger BMW-Fahrer die Haller Straße von Cröffelbach in Richtung Wolpertshausen. Hierbei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 54-jähriger BMW-Fahrer an einem Fußgängerüberweg anhalten musste. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro entstand.

Fichtenberg: Hoher Sachschaden nach Parkrempler

Ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer parkte am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr mit einem Anhänger in der Rathausstraße aus und streifte dabei einen geparkten hochmotorisierten Audi vor einem Gasthaus. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro.

Crailsheim: Auto zerkratzt

Am Dienstag zwischen 6:25 Uhr und 18:15 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen auf einem Parkplatz in der Hans-Scholl-Allee geparkten VW Golf. An dem PKW entstand hierdurch Sachschaden.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den Verursacher unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Fahrerflucht - Zeuge konnte Verursacher der Polizei melden

Am Dienstag gegen 19:45 Uhr wollte eine 29-Jährige mit ihrem Citroen auf einem Parkplatz in der Gaildorfer Straße rückwärts ausparken. Dabei kollidierte sie mit einem dort geparkten Skoda Octavia. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Citroen-Fahrerin unerlaubt von der Örtlichkeit. Ein Zeuge konnten den Unfall beobachten und Angaben zur Verursacherin machen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 2.500 Euro. Der 29-Jährigen droht nun ein Strafverfahren.

Wolpertshausen: Unfallflucht auf Autobahn

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr gegen 8:40 Uhr am Dienstag den rechten Fahrstreifen der BAB6 zwischen der Anschlussstelle Kirchberg/ Jagst und der Anschlussstelle Ilshofen/ Wolpertshausen. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen übersah der unbekannte Fahrer offenbar einen hier fahrenden BMW eines 21-Jährigen. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der BMW-Fahrer fuhr anschließend auf den Seitenstreifen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort.

Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07904 9426-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell