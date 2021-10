Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch schlug fehl

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 27.10.2021 versuchten Unbekannte in ein Zweifamilienhaus in der Weidtmannstraße in Koblenz einzubrechen. Der oder die Täter versuchten die massive Holzeingangstür aufzuhebeln. Dies gelang den Tätern jedoch nicht.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

