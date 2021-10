Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbrecher in Koblenz festgenommen

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 27.10.2021, wurde der Koblenzer Polizei kurz nach Mitternacht ein aktueller Einbruch in die Halle eines Reifenhandels in der Andernacher Straße gemeldet. Als die Polizeibeamten kurze Zeit später am Tatort eintrafen, bemerkten diese eine männliche Person im Gebäude. Die Halle wurde umstellt und anschließend durchsucht. Hierbei wurde ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen. Dieser hatte zuvor die Scheibe eines Rolltores eingeschlagen um in das Anwesen zu gelangen.

