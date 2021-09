Polizei Dortmund

POL-DO: 3400 Personen bei Fridays for Future-Demonstrationen in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1010

Bis zu 3400 Personen folgten am Freitag (24.9.2021) einem "Fridays for Future"-Aufruf und demonstrierten zu Fuß oder auf Fahrrädern für ein besseres Klima. Dabei bewegten sie sich in insgesamt neun Aufzügen aus unterschiedlichen Richtungen von den Stadtbezirken auf das Zentrum zu. Ziel war eine Abschlusskundgebung auf dem Hansaplatz.

Auf den Routen in Richtung Innenstadt musste die Polizei immer wieder kurzzeitig den Verkehr anhalten, um die Demonstrations-Gruppen sicher zum Ziel führen zu können. Dabei gab es keine außergewöhnlichen Störungen. Die Demonstrations-Züge und die Abschlusskundgebung verliefen ausnahmslos friedlich. Auch Familien mit Kindern nahmen teil. Gegen 18.45 Uhr endete die Abschlusskundgebung.

Als Einsatzleiter zieht der Erste Polizeihauptkommissar Michael Großmann ein positives Fazit: "Die Anmelder der Versammlungen und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer legten großen Wert auch auf den Infektionsschutz. Sie trugen Masken und hielten Abstände ein. Insgesamt hat alles gut funktioniert. Dieser Einsatz ist ohne Probleme verlaufen."

Gegen 19 Uhr blockierten 20 Personen einer "Extionction Rebellion"-Gruppe in Höhe Adlerturm einen Abschnitt der Kleppingstraße. Zuvor wurde Pyrotechnik gezündet. Eine Stunde später löste die Polizei diese nicht angemeldete Versammlung auf und erteilte Platzverweise. Drei Personen erhalten eine Strafanzeige, da der Verdacht besteht, dass sie gegen das Versammlungsgesetz verstoßen haben.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell